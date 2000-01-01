Кузнецова Агафья Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1762
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1787
Дочь: Авдотья
Отец ребёнка: Кузнецов Никита
Рождение ребёнка
1789
Сын: Кузнецов Илья
Отец ребёнка: Кузнецов Никита
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Елена
Отец ребёнка: Кузнецов Никита
Рождение ребёнка
1795
Дочь: Аграфена
Отец ребёнка: Кузнецов Никита
Рождение ребёнка
1796
Сын: Кузнецов Федор
Отец ребёнка: Кузнецов Никита
Рождение ребёнка
1801
Сын: Кузнецов Яков
Отец ребёнка: Кузнецов Никита
Смерть
Неизвестно