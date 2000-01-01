Кузнецова Агафья Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецова Агафья Степановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1762

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1787

Дочь: Авдотья

Отец ребёнка: Кузнецов Никита

Рождение ребёнка
1789

Сын: Кузнецов Илья

Отец ребёнка: Кузнецов Никита

Рождение ребёнка
1791

Дочь: Елена

Отец ребёнка: Кузнецов Никита

Рождение ребёнка
1795

Дочь: Аграфена

Отец ребёнка: Кузнецов Никита

Рождение ребёнка
1796

Сын: Кузнецов Федор

Отец ребёнка: Кузнецов Никита

Рождение ребёнка
1801

Сын: Кузнецов Яков

Отец ребёнка: Кузнецов Никита

Смерть
Неизвестно
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