Суров Анатолий Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1948
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1948
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Сурова (Кулагина) Татьяна Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1967
Мать ребёнка: Сурова (Кулагина) Татьяна Ивановна
Смерть
Неизвестно