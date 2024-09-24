Суров Анатолий Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Суров Анатолий Владимирович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1948

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1949 г.р.

Дети

1967 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1948

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сурова (Кулагина) Татьяна Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сурова (Кулагина) Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
1967

Сын: Суров Сергей Анатольевич

Мать ребёнка: Сурова (Кулагина) Татьяна Ивановна

Смерть
Неизвестно

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