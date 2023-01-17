Алганаев Данил Вячеславович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алганаев Данил Вячеславович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Алганаев Вячеслав

Мать: Алганаева Тамара

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алганаев Максим Данилович

Мать ребёнка: Кулинич Татьяна Владимировна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Алганаева Ксения Даниловна

Мать ребёнка: Кулинич Татьяна Владимировна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кулинич Татьяна Владимировна

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Алганаева Карина (Екатерина) Даниловна

Мать ребёнка: Кулинич Татьяна Владимировна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алганаев Никита Данилович

Мать ребёнка: Кулинич Татьяна Владимировна

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