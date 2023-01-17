Алганаев Данил Вячеславович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Алганаев Вячеслав
Мать: Алганаева Тамара
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Алганаев Максим Данилович
Мать ребёнка: Кулинич Татьяна Владимировна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Алганаева Ксения Даниловна
Мать ребёнка: Кулинич Татьяна Владимировна
Бракосочетание
Неизвестно
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Алганаева Карина (Екатерина) Даниловна
Мать ребёнка: Кулинич Татьяна Владимировна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Алганаев Никита Данилович
Мать ребёнка: Кулинич Татьяна Владимировна