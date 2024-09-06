(Горохов) Тимофей Никифоров
Место рожденияд. Кокуй, Костромская обл, Россия
Дата рождения1830
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец: (Горохов) Никифор Афанасьев
Мать: (Горохова) ...
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1849
Мать ребёнка: (Горохова) Лукия Романова
Рождение ребёнка
1853
Дочь: ((Горохов)) Ульяна Тимофеева
Мать ребёнка: (Горохова) Лукия Романова
Рождение ребёнка
1856
Дочь: ((Горохов)) Елизавета Тимофеева
Мать ребёнка: (Горохова) Лукия Романова
Рождение ребёнка
1858
Мать ребёнка: (Горохова) Лукия Романова
Рождение ребёнка
1859
Мать ребёнка: (Горохова) Лукия Романова
Смерть
Неизвестно