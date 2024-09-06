(Горохов) Тимофей Никифоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Горохов) Тимофей Никифоров

Место рождения

д. Кокуй, Костромская обл, Россия

Дата рождения

1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: (Горохов) Никифор Афанасьев

Мать: (Горохова) ...

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Горохова) Лукия Романова

Рождение ребёнка
1849

Сын: (Горохов) Иван Тимофеев

Мать ребёнка: (Горохова) Лукия Романова

Рождение ребёнка
1853

Дочь: ((Горохов)) Ульяна Тимофеева

Мать ребёнка: (Горохова) Лукия Романова

Рождение ребёнка
1856

Дочь: ((Горохов)) Елизавета Тимофеева

Мать ребёнка: (Горохова) Лукия Романова

Рождение ребёнка
1858

Сын: (Горохов) Федор Тимофеев

Мать ребёнка: (Горохова) Лукия Романова

Рождение ребёнка
1859

Сын: Горохов Капитон Тимофеев

Мать ребёнка: (Горохова) Лукия Романова

Смерть
Неизвестно

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