Ходырев Михаил Афанасьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.09.1882 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.09.1882 ст.
Рождение ребёнка
28.09.1902 ст.
Сын: Ходырев Алексей Михайлович
Мать ребёнка: Ходырева Екатерина Филиповна
Рождение ребёнка
1908 ст.
Дочь: Ксения Михайловна
Мать ребёнка: Ходырева Екатерина Филиповна
Рождение ребёнка
1910 ст.
Дочь: Мария Михайловна
Мать ребёнка: Ходырева Екатерина Филиповна
Рождение ребёнка
17.03.1913
Мать ребёнка: Ходырева Екатерина Филиповна
Рождение ребёнка
26.02.1915
Сын: Ходырев Василий Михайлович
Мать ребёнка: Ходырева Екатерина Филиповна
Рождение ребёнка
1916 ст.
Дочь: Михайловна
Мать ребёнка: Ходырева Екатерина Филиповна
Место жительства
Неизвестно
Бородкинский, Вятский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно