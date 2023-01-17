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Ходырев Михаил Афанасьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.09.1882 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.09.1882 ст.

Отец: Ходырев Афанасей Логинович

Мать: Ходырева Матрона Ермолаевна

Рождение ребёнка
28.09.1902 ст.

Сын: Ходырев Алексей Михайлович

Мать ребёнка: Ходырева Екатерина Филиповна

Рождение ребёнка
1908 ст.

Дочь: Ксения Михайловна

Мать ребёнка: Ходырева Екатерина Филиповна

Рождение ребёнка
1910 ст.

Дочь: Мария Михайловна

Мать ребёнка: Ходырева Екатерина Филиповна

Рождение ребёнка
17.03.1913

Сын: Ходырев Иван Михайлович

Мать ребёнка: Ходырева Екатерина Филиповна

Рождение ребёнка
26.02.1915

Сын: Ходырев Василий Михайлович

Мать ребёнка: Ходырева Екатерина Филиповна

Рождение ребёнка
1916 ст.

Дочь: Михайловна

Мать ребёнка: Ходырева Екатерина Филиповна

Место жительства
Неизвестно
Бородкинский, Вятский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ходырева Екатерина Филиповна

Смерть
Неизвестно
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