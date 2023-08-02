Туганова (Шанаева) Гаха Тотиковна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Туганова (Шанаева) Гаха Тотиковна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шанаев Тотик Бесланович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1843

Сын: Туганов Дзамболат

Отец ребёнка: Туганов Базруко Созорукович

Рождение ребёнка
1849

Сын: Туганов Хачасса

Отец ребёнка: Туганов Базруко Созорукович

Рождение ребёнка
1854

Сын: Туганов Касполат

Отец ребёнка: Туганов Базруко Созорукович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Макеева Шахар

Отец ребёнка: Туганов Базруко Созорукович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Жантиева Сенат Базрыковна

Отец ребёнка: Туганов Базруко Созорукович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Туганов Базруко Созорукович

Смерть
Неизвестно
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