Иван Васильев
Место рождения
Дата рождения1732
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732
Отец: Василий Семёнов
Мать: Анна Фёдорова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марфа Герасимова
Рождение ребёнка
1746
Дочь: Пелагея Иванова
Мать ребёнка: Марфа Герасимова
Рождение ребёнка
1748
Дочь: Домникая Иванова
Мать ребёнка: Марфа Герасимова
Рождение ребёнка
1757
Сын: Илья Иванов
Мать ребёнка: Марфа Герасимова
Рождение ребёнка
Около 1758
Мать ребёнка: Марфа Герасимова
Рождение ребёнка
1760
Сын: Семён Иванов
Мать ребёнка: Марфа Герасимова
Смерть
Неизвестно