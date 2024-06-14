Иван Васильев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИван Васильев

Иван Васильев

Место рождения

Павловский Посад, Павловский Посад, Московская область

Дата рождения

1732

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732

Отец: Василий Семёнов

Мать: Анна Фёдорова

Павловский Посад, Павловский Посад, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марфа Герасимова

Рождение ребёнка
1746

Дочь: Пелагея Иванова

Мать ребёнка: Марфа Герасимова

Рождение ребёнка
1748

Дочь: Домникая Иванова

Мать ребёнка: Марфа Герасимова

Рождение ребёнка
1757

Сын: Илья Иванов

Мать ребёнка: Марфа Герасимова

Павловский Посад, Павловский Посад, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1758

Сын: Манухин Тимофей Иванов

Мать ребёнка: Марфа Герасимова

Павловский Посад, Павловский Посад, Московская область
Рождение ребёнка
1760

Сын: Семён Иванов

Мать ребёнка: Марфа Герасимова

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.