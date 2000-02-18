Борисов Павел Якимович
Место рождения
Дата рождения23.09.1907
Дата смерти18.02.2000
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1907
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Борисов Александр Павлович
Мать ребёнка: Борисова (Кутяшова) Анисья Степановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Васильева (Борисова) (Борисова) Клавдия
Мать ребёнка: Борисова (Кутяшова) Анисья Степановна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.03.1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Борисова (Кутяшова) Анисья Степановна
Рождение ребёнка
22.06.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Борисова (Кутяшова) Анисья Степановна
Смерть
18.02.2000