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Борисов Павел Якимович

Место рождения

Тоншерма, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

23.09.1907

Дата смерти

18.02.2000

Пол

Мужской

Добавил:

ЮЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1907

Отец: Борисов Яким Николаевич

Мать: (Борисова) Матрона Петровна

Тоншерма, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Борисов Александр Павлович

Мать ребёнка: Борисова (Кутяшова) Анисья Степановна

Тоншерма, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Васильева (Борисова) (Борисова) Клавдия

Мать ребёнка: Борисова (Кутяшова) Анисья Степановна

Тоншерма, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Борисова (Кутяшова) Анисья Степановна

Рождение ребёнка
25.03.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Борисова (Кутяшова) Анисья Степановна

Рождение ребёнка
22.06.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Борисова (Кутяшова) Анисья Степановна

Тоншерма, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
18.02.2000
Тоншерма, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

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