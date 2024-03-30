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Соколюк Иван Викторович

Место рождения

Верхолесье, Кобринский район, Брестская область

Дата рождения

1913 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Верхолесье, Кобринский район, Брестская область
https://m.pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_yubileinaya_kartoteka1113034560 https://m.pamyat-naroda.ru/heroes/person-hero1232560
Военная награда
30.10.1944
За боевые заслуги
Военная награда
06.04.1985
Орден Отечественной войны II степени
Смерть
Неизвестно

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