Соколюк Иван Викторович
Место рождения
Дата рождения1913 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
https://m.pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_yubileinaya_kartoteka1113034560 https://m.pamyat-naroda.ru/heroes/person-hero1232560
Военная награда
30.10.1944
За боевые заслуги
Военная награда
06.04.1985
Орден Отечественной войны II степени
Смерть
Неизвестно