Садыкова (Габдельганиева) Шамсеруй — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Садыкова (Габдельганиева) Шамсеруй

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1879

Дата смерти

28.12.1961

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1879

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.09.1915

Сын: Тагирзянов Мухамет-Заки Тагирович

Отец ребёнка: Садыков Тагирзян

д. Мурзино, Шамбулыхчинскую волость Тетюшского уезда Казанской губернии
Смерть
28.12.1961
Похороны
Неизвестно
г. Лениногорск, Республика Татарстан, Россия
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