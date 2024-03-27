Садыкова (Габдельганиева) Шамсеруй
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.01.1879
Дата смерти28.12.1961
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
25.09.1915
Сын: Тагирзянов Мухамет-Заки Тагирович
Отец ребёнка: Садыков Тагирзян
д. Мурзино, Шамбулыхчинскую волость Тетюшского уезда Казанской губернии
Смерть
28.12.1961
Похороны
Неизвестно
г. Лениногорск, Республика Татарстан, Россия