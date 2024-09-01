Помелова Евгения Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Помелова Евгения Дмитриевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Помелов Евгений Александрович

Рождение ребёнка
05.08.1962

Дочь: Венгерова (Помелова) Елена Евгеньевна

Отец ребёнка: Помелов Евгений Александрович

Рождение ребёнка
30.04.1968

Дочь: Медведева (Помелова) Ирина Евгеньевна

Отец ребёнка: Помелов Евгений Александрович

Смерть
Неизвестно

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