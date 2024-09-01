Помелова Евгения Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.08.1962
Дочь: Венгерова (Помелова) Елена Евгеньевна
Отец ребёнка: Помелов Евгений Александрович
Рождение ребёнка
30.04.1968
Дочь: Медведева (Помелова) Ирина Евгеньевна
Отец ребёнка: Помелов Евгений Александрович
Смерть
Неизвестно