Красный Евгений — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКрасный Евгений

Красный Евгений

avatar

Место рождения

Владивосток, Владивостокский, Приморский край

Дата рождения

17.11.1950

Дата смерти

16.01.2020

Пол

Мужской

Отец

1902 г.р.

Мать

1914 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Не указаны

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1950

Отец: Красный Алексей

Мать: Gershkovich, Красная Adel (Udlea)

Владивосток, Владивостокский, Приморский край
Бракосочетание
26.04.1975

Жена: скрыто настройками приватности

Москва, город федерального значения Москва
Развод
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
16.01.2020
Москва, город федерального значения Москва
Причина смерти: Рак
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close