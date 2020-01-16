Красный Евгений
Место рождения
Дата рождения17.11.1950
Дата смерти16.01.2020
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1950
Отец: Красный Алексей
Бракосочетание
26.04.1975
Жена: скрыто настройками приватности
Развод
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
16.01.2020
Причина смерти: Рак