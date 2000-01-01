Солдатов Федор Герасимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Солдатов Федор Герасимов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1807

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: Солдатов (медведев) Герасим Степанов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1827

Сын: Солдатов Григорий Федоров

Мать ребёнка: Солдатова Анна Леонтьева

Рождение ребёнка
1830

Дочь: Василиса Федорова

Мать ребёнка: Солдатова Анна Леонтьева

Рождение ребёнка
1833

Дочь: Ксения Федорова

Мать ребёнка: Солдатова Анна Леонтьева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Солдатова Анна Леонтьева

Смерть
Неизвестно
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