Солдатов Федор Герасимов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1807
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807
Отец: Солдатов (медведев) Герасим Степанов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1827
Сын: Солдатов Григорий Федоров
Мать ребёнка: Солдатова Анна Леонтьева
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Василиса Федорова
Мать ребёнка: Солдатова Анна Леонтьева
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Ксения Федорова
Мать ребёнка: Солдатова Анна Леонтьева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Солдатова Анна Леонтьева
Смерть
Неизвестно