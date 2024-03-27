Суздальницкий Нахим Абрамович
Место рожденияс.Турунтаево, Бурятия
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
1900
Сын: Суздальницкий Лев Нахимович
Мать ребёнка: Суздальницкая ?
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Вассерман (Суздальницкая) Мария
Мать ребёнка: Суздальницкая ?
Рождение ребёнка
1909
Сын: Суздальницкий Калина
Мать ребёнка: Суздальницкая ?
Рождение ребёнка
1914
Сын: Суздальницкий Исай (Саша)
Мать ребёнка: Суздальницкая ?
Смерть
Неизвестно