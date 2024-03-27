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Суздальницкий Нахим Абрамович

Место рождения

с.Турунтаево, Бурятия

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Суздальницкий Абрам Моисеевич

Мать: Suzdalnitsky (Суздальницкая) (Суздальницкий) Arina (Арина)

Рождение ребёнка
1900

Сын: Суздальницкий Лев Нахимович

Мать ребёнка: Суздальницкая ?

Рождение ребёнка
1903

Дочь: Вассерман (Суздальницкая) Мария

Мать ребёнка: Суздальницкая ?

Рождение ребёнка
1909

Сын: Суздальницкий Калина

Мать ребёнка: Суздальницкая ?

Рождение ребёнка
1914

Сын: Суздальницкий Исай (Саша)

Мать ребёнка: Суздальницкая ?

Смерть
Неизвестно

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