Литвинчук (Воробьева) Римма Тимофеевна
Место рождения
Дата рождения11.11.1941
Дата смерти01.01.2024
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1941
Отец: Воробьев Тимофей
Мать: Воробьева Анна Федоровна
Рождение ребёнка
12.09.1963
Дочь: Корнеева Наталья Ивановна
Отец ребёнка: Литвинчук Иван Ефремович
Рождение ребёнка
19.01.1973
Дочь: Колосовская Мария Ивановна
Отец ребёнка: Литвинчук Иван Ефремович
Смерть
01.01.2024
Пустосел, Шумячский муниципальный район, Смоленская область