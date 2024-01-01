Литвинчук (Воробьева) Римма Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Литвинчук (Воробьева) Римма Тимофеевна

Место рождения

Копейск, Копейский, Челябинская область

Дата рождения

11.11.1941

Дата смерти

01.01.2024

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1941

Отец: Воробьев Тимофей

Мать: Воробьева Анна Федоровна

Копейск, Копейский, Челябинская область
Рождение ребёнка
12.09.1963

Дочь: Корнеева Наталья Ивановна

Отец ребёнка: Литвинчук Иван Ефремович

Рождение ребёнка
19.01.1973

Дочь: Колосовская Мария Ивановна

Отец ребёнка: Литвинчук Иван Ефремович

Смерть
01.01.2024
Пустосел, Шумячский муниципальный район, Смоленская область
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