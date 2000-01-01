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Пелагея Никитина
Пелагея Никитина
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1808
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Никита Миронов
Вычислено 1788 г.р.
Мать
Марфа
Вычислено 1791 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ОС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Отец:
Никита Миронов
Мать:
Марфа
Смерть
Неизвестно
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