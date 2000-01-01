Пелагея Никитина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПелагея Никитина

Пелагея Никитина

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1788 г.р.

Мать

Вычислено 1791 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: Никита Миронов

Мать: Марфа

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close