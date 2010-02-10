Насырова (Кобзева) Людмила
Место рожденияKokand, Uzbekistan
Дата рождения26.02.1936
Дата смерти10.02.2010
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1936
Отец: Кобзев Иван
Мать: Кобзева Вера Дмитриевна
Kokand, Uzbekistan
Рождение ребёнка
05.01.1962
Сын: Насыров Дмитрий
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Ашхабад, Туркменистан
Рождение ребёнка
09.08.1973
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Ashgabat, Turkmenistan
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
10.02.2010
Feodosia, Crimea