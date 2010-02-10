Насырова (Кобзева) Людмила — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Насырова (Кобзева) Людмила

Место рождения

Kokand, Uzbekistan

Дата рождения

26.02.1936

Дата смерти

10.02.2010

Пол

Женский

Отец

1904 г.р.

Мать

1911 г.р.

Муж

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Дети

1962 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1936

Отец: Кобзев Иван

Мать: Кобзева Вера Дмитриевна

Kokand, Uzbekistan
Рождение ребёнка
05.01.1962

Сын: Насыров Дмитрий

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Ашхабад, Туркменистан
Рождение ребёнка
09.08.1973

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Ashgabat, Turkmenistan
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
10.02.2010
Feodosia, Crimea
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