Лысянков Аникей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Лысянкова Полина Аникеевна
Мать ребёнка: Лысянкова Ульяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лысянкова Фекла Аникеевна
Мать ребёнка: Лысянкова Ульяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лысянкова Мария Аникеевна
Мать ребёнка: Лысянкова Ульяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лысянкова Просковья Аникеевна
Мать ребёнка: Лысянкова Ульяна
Смерть
Неизвестно