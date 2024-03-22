Иноземцова (Самохвалова) Степанида Прокофьева
Место рождения
Дата рождения1728
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1728
Рождение ребёнка
1748
Дочь: Катерина Савельева
Отец ребёнка: Иноземцов Савелий Кузмин
Рождение ребёнка
1751
Дочь: Анна Савельева
Отец ребёнка: Иноземцов Савелий Кузмин
Рождение ребёнка
1755
Отец ребёнка: Иноземцов Савелий Кузмин
Рождение ребёнка
1755
Дочь: Авдотья Савельева
Отец ребёнка: Иноземцов Савелий Кузмин
Рождение ребёнка
1757
Дочь: Пелагея Савельева
Отец ребёнка: Иноземцов Савелий Кузмин
Рождение ребёнка
1762
Сын: Иноземцов Ларион Савельев
Отец ребёнка: Иноземцов Савелий Кузмин
Смерть
Неизвестно
после 1782