Иноземцова (Самохвалова) Степанида Прокофьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иноземцова (Самохвалова) Степанида Прокофьева

Место рождения

Петровск, Петровский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

1728

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1728

Отец: Самохвалов Прокофий Алексеев

Мать: Самохвалова Авдотья Яковлева

Петровск, Петровский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1748

Дочь: Катерина Савельева

Отец ребёнка: Иноземцов Савелий Кузмин

Петровск, Петровский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1751

Дочь: Анна Савельева

Отец ребёнка: Иноземцов Савелий Кузмин

Петровск, Петровский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1755

Сын: Иноземцов Ефим Савельев

Отец ребёнка: Иноземцов Савелий Кузмин

Петровск, Петровский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1755

Дочь: Авдотья Савельева

Отец ребёнка: Иноземцов Савелий Кузмин

Петровск, Петровский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1757

Дочь: Пелагея Савельева

Отец ребёнка: Иноземцов Савелий Кузмин

Петровск, Петровский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1762

Сын: Иноземцов Ларион Савельев

Отец ребёнка: Иноземцов Савелий Кузмин

Петровск, Петровский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
Неизвестно
после 1782
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