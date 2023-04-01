Климова Татьяна Емилианова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1874
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Климов Иван Михайлов
Рождение ребёнка
1899
Сын: Климов Михаил Иванов
Отец ребёнка: Климов Иван Михайлов
Рождение ребёнка
1902
Отец ребёнка: Климов Иван Михайлов
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Климова Пелагея Иванова
Отец ребёнка: Климов Иван Михайлов
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Климова Екатерина Иванова
Отец ребёнка: Климов Иван Михайлов
Рождение ребёнка
1913
Отец ребёнка: Климов Иван Михайлов
Смерть
Неизвестно