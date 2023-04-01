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Климова Татьяна Емилианова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Климов Иван Михайлов

Рождение ребёнка
1899

Сын: Климов Михаил Иванов

Отец ребёнка: Климов Иван Михайлов

Рождение ребёнка
1902

Сын: Климов Николай Иванов

Отец ребёнка: Климов Иван Михайлов

Рождение ребёнка
1909

Дочь: Климова Пелагея Иванова

Отец ребёнка: Климов Иван Михайлов

Рождение ребёнка
1911

Дочь: Климова Екатерина Иванова

Отец ребёнка: Климов Иван Михайлов

Рождение ребёнка
1913

Сын: Климов Александр Иванов

Отец ребёнка: Климов Иван Михайлов

Смерть
Неизвестно

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