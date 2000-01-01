Фролова (Коновалова) Екатерина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фролова (Коновалова) Екатерина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.11.1908

Дата смерти

01.01.2000

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1908

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.06.1936

Дочь: Папуша (Фролова) Валентина Павловна

Отец ребёнка: Фролов Павел Александрович

Мунай, Новокузнецкий муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
07.10.1941

Дочь: Корчагина (Фролова) Мария Павловна

Отец ребёнка: Фролов Павел Александрович

Смерть
01.01.2000

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