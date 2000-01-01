Фролова (Коновалова) Екатерина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.11.1908
Дата смерти01.01.2000
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1908
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.06.1936
Дочь: Папуша (Фролова) Валентина Павловна
Отец ребёнка: Фролов Павел Александрович
Мунай, Новокузнецкий муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
07.10.1941
Дочь: Корчагина (Фролова) Мария Павловна
Отец ребёнка: Фролов Павел Александрович
Смерть
01.01.2000