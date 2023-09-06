Головко Любовь
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.02.1972
Сын: Головко Вячеслав Анатольевич
Отец ребёнка: Головко Анатолий Петрович
Рождение ребёнка
21.07.1978
Сын: Головко Анатолий Анатольевич
Отец ребёнка: Головко Анатолий Петрович
Смерть
Неизвестно