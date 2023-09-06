Головко Любовь — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Головко Любовь

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Головко Анатолий Петрович

Рождение ребёнка
03.02.1972

Сын: Головко Вячеслав Анатольевич

Отец ребёнка: Головко Анатолий Петрович

Рождение ребёнка
21.07.1978

Сын: Головко Анатолий Анатольевич

Отец ребёнка: Головко Анатолий Петрович

Смерть
Неизвестно

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