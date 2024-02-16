Домна Аверьяновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1759 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1781 ст.
Дочь: Авдотья Самойловна
Отец ребёнка: Самойла Наумович
Рождение ребёнка
1787 ст.
Дочь: Марья Самойловна
Отец ребёнка: Самойла Наумович
Рождение ребёнка
1790 ст.
Дочь: Катерина Самойловна
Отец ребёнка: Самойла Наумович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Самойла Наумович
Место жительства
Неизвестно
Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно