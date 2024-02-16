Домна Аверьяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Домна Аверьяновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1759 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1757 г.р.

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1781 ст.

Дочь: Авдотья Самойловна

Отец ребёнка: Самойла Наумович

Рождение ребёнка
1787 ст.

Дочь: Марья Самойловна

Отец ребёнка: Самойла Наумович

Рождение ребёнка
1790 ст.

Дочь: Катерина Самойловна

Отец ребёнка: Самойла Наумович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Самойла Наумович

Место жительства
Неизвестно
Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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