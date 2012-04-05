Панкратова (Кошкина) Ираида Вячеславовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Панкратова (Кошкина) Ираида Вячеславовна

Место рождения

Надеждинск/Серов

Дата рождения

17.05.1932

Дата смерти

05.04.2012

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1929 г.р.

Дети

1952 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1932

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
26.11.1950

Муж: Панкратов Александр Елизарович

Рождение ребёнка
26.01.1952

Сын: Панкратов Владимир Александрович

Отец ребёнка: Панкратов Александр Елизарович

Рождение ребёнка
04.03.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Панкратов Александр Елизарович

Смерть
05.04.2012

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