Панкратова (Кошкина) Ираида Вячеславовна
Место рожденияНадеждинск/Серов
Дата рождения17.05.1932
Дата смерти05.04.2012
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1932
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
26.11.1950
Рождение ребёнка
26.01.1952
Сын: Панкратов Владимир Александрович
Отец ребёнка: Панкратов Александр Елизарович
Рождение ребёнка
04.03.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Панкратов Александр Елизарович
Смерть
05.04.2012