Алексей Иоаннов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1699
Дата смертиПосле 1770
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1699
Отец: не указан
Мать: не указана
Источники: ГАЯО ф.230 оп.13 д.4566 ГАЯО ф.230 оп.13 д.5128
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Священник села Еремейцева Рыбинского уезда
Рождение ребёнка
1733
Дочь: Анна Алексеева
Мать ребёнка: не указана
Источники: ГАЯО ф.230 оп.13 д.4566 ГАЯО ф.230 оп.13 д.5128
Смерть
После 1770