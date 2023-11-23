Алексей Иоаннов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алексей Иоаннов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1699

Дата смерти

После 1770

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1699

Отец: не указан

Мать: не указана

Источники: ГАЯО ф.230 оп.13 д.4566 ГАЯО ф.230 оп.13 д.5128
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Священник села Еремейцева Рыбинского уезда
Рождение ребёнка
1733

Дочь: Анна Алексеева

Мать ребёнка: не указана

Источники: ГАЯО ф.230 оп.13 д.4566 ГАЯО ф.230 оп.13 д.5128
Смерть
После 1770

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