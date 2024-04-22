Морозова Анна Васильевна
Место рождения
Дата рождения30.01.1889
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1889
Рождение ребёнка
20.07.1911
Дочь: Руфина Дмитриевна
Отец ребёнка: Морозов Дмитрий Петрович
Рождение ребёнка
22.11.1913
Дочь: Евгения Дмитриевна
Отец ребёнка: Морозов Дмитрий Петрович
Рождение ребёнка
14.07.1918
Дочь: Мария Дмитриевна
Отец ребёнка: Морозов Дмитрий Петрович
Рождение ребёнка
12.08.1924
Сын: Морозов Владислав Дмитриевич
Отец ребёнка: Морозов Дмитрий Петрович
Рождение ребёнка
02.11.1926
Сын: Морозов Николай Дмитриевич
Отец ребёнка: Морозов Дмитрий Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно