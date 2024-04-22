Морозова Анна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Морозова Анна Васильевна

Место рождения

Титовщина, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

30.01.1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1889

Отец: не указан

Мать: не указана

Титовщина, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
20.07.1911

Дочь: Руфина Дмитриевна

Отец ребёнка: Морозов Дмитрий Петрович

Титовщина, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
22.11.1913

Дочь: Евгения Дмитриевна

Отец ребёнка: Морозов Дмитрий Петрович

Титовщина, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
14.07.1918

Дочь: Мария Дмитриевна

Отец ребёнка: Морозов Дмитрий Петрович

Титовщина, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
12.08.1924

Сын: Морозов Владислав Дмитриевич

Отец ребёнка: Морозов Дмитрий Петрович

Титовщина, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
02.11.1926

Сын: Морозов Николай Дмитриевич

Отец ребёнка: Морозов Дмитрий Петрович

Титовщина, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Морозов Дмитрий Петрович

Смерть
Неизвестно
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