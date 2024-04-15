Черябкина (Макарова) Марина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧерябкина (Макарова) Марина Николаевна

Черябкина (Макарова) Марина Николаевна

avatar

Место рождения

Петропавловск-Камчатский, Петропавловск-Камчатский, Камчатский край

Дата рождения

18.01.1962

Пол

Женский

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1962

Отец: Макаров Николай Стефанович

Мать: Макарова Лариса

Петропавловск-Камчатский, Петропавловск-Камчатский, Камчатский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Черябкин Леонид

Рождение ребёнка
1982

Сын: Черябкин Владимир Леонидович

Отец ребёнка: Черябкин Леонид

Рождение ребёнка
03.08.1988

Дочь: Артемьева (Черябкина) Лариса Леонидовна

Отец ребёнка: Черябкин Леонид

Мы используем куки для улучшения работы сайта.