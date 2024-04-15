Черябкина (Макарова) Марина Николаевна
Место рождения
Дата рождения18.01.1962
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1962
Отец: Макаров Николай Стефанович
Мать: Макарова Лариса
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Черябкин Леонид
Рождение ребёнка
1982
Сын: Черябкин Владимир Леонидович
Отец ребёнка: Черябкин Леонид
Рождение ребёнка
03.08.1988
Дочь: Артемьева (Черябкина) Лариса Леонидовна
Отец ребёнка: Черябкин Леонид