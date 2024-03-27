Ягофар Ахмет Улы — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ягофар Ахмет Улы

Место рождения

Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии

Дата рождения

1744

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744

Отец: Ерметов Ахмет Мулла

Мать: не указана

Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
1773

Сын: Искандер Ягофар Улы

Мать ребёнка: не указана

Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
1785

Сын: Абсалям (Габделислам) Ягофар Улы

Мать ребёнка: не указана

Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Смерть
Неизвестно
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