Ягофар Ахмет Улы
Место рожденияМалые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Дата рождения1744
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1744
Отец: Ерметов Ахмет Мулла
Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
1773
Сын: Искандер Ягофар Улы
Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
1785
Сын: Абсалям (Габделислам) Ягофар Улы
Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Смерть
Неизвестно