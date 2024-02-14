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Морген Арон (Аркадий)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Морген) Ольга Аркадьевна

Мать ребёнка: Белокопытова (Морген) Фрада Леонтьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Белокопытова (Морген) Фрада Леонтьевна

Рождение ребёнка
1914

Сын: Морген Григорий Аркадьевич

Мать ребёнка: Белокопытова (Морген) Фрада Леонтьевна

Смерть
Неизвестно

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