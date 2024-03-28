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Ардзинба Анатолий Константинович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.12.1932

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1932

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ардзинба (Сумарокова) Вера Семеновна

Рождение ребёнка
22.03.1961

Дочь: (Ардзинба) Маргарита

Мать ребёнка: Ардзинба (Сумарокова) Вера Семеновна

Рождение ребёнка
25.11.1966

Дочь: Злобина (Ардзинба) Виктория Анатольевна

Мать ребёнка: Ардзинба (Сумарокова) Вера Семеновна

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