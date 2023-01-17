Беляев Александр Романович
Место рождения
Дата рождения16.03.1884
Дата смерти06.01.1942
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.1884
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1884 по 1901
Место жительства
С 1901 по 1906
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Место жительства
С 1906
Место жительства
С 1922 по 1923
Ялта, Ялта, Республика Крым
Место жительства
С 1923 по 1931
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1931
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
06.01.1942
Место жительства
По 1942