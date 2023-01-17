Беляев Александр Романович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Беляев Александр Романович

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Место рождения

Смоленск, город Смоленск, Смоленская область

Дата рождения

16.03.1884

Дата смерти

06.01.1942

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.1884

Отец: не указан

Мать: не указана

Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Место жительства
С 1884 по 1901
Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Место жительства
С 1901 по 1906
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Место жительства
С 1906
Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Место жительства
С 1922 по 1923
Ялта, Ялта, Республика Крым
Место жительства
С 1923 по 1931
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1931
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
06.01.1942
Пушкин, Царскосельский уезд
Место жительства
По 1942
Пушкин, Царскосельский уезд
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