Флик (Flick) Анна Мария (Anna Maria) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Флик (Flick) Анна Мария (Anna Maria)

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Место рождения

Шёненбург, департамент Нижний Рейн, Эльзас, Франция

Дата рождения

11.08.1748

Дата смерти

26.06.1810

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.08.1748

Отец: Флик Андреас

Мать: Мерк Мария Барбара

Шёненбург, департамент Нижний Рейн, Эльзас, Франция
Рождение ребёнка
1767

Сын: Бауманн Карл

Отец ребёнка: Бауманн Иоганнес

Мотерн, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бауманн Иоганнес

Смерть
26.06.1810
Мотерн, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
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