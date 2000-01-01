Флик (Flick) Анна Мария (Anna Maria)
Место рожденияШёненбург, департамент Нижний Рейн, Эльзас, Франция
Дата рождения11.08.1748
Дата смерти26.06.1810
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.08.1748
Отец: Флик Андреас
Мать: Мерк Мария Барбара
Шёненбург, департамент Нижний Рейн, Эльзас, Франция
Рождение ребёнка
1767
Сын: Бауманн Карл
Отец ребёнка: Бауманн Иоганнес
Мотерн, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бауманн Иоганнес
Смерть
26.06.1810
Мотерн, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция