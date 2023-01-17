Гольц Николай Осипович
Место рождения
Дата рождения27.07.1800
Дата смерти1880
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1800
Отец: не указан
Мать: не указана
Смерть
1880