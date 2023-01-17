Жирнова (Тарнаускас) Людмила Брониславовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЖирнова (Тарнаускас) Людмила Брониславовна

Жирнова (Тарнаускас) Людмила Брониславовна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.06.1958

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Не указан

Дети

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.1958

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.06.1976

Дочь: Белоногова Лариса Геннадьевна

Отец ребёнка: Тюленев Геннадий Дмитриевич

Большая Мурта, Большемуртинский муниципальный район, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close