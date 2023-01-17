Жирнова (Тарнаускас) Людмила Брониславовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.06.1958
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
МужНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.1958
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.06.1976
Дочь: Белоногова Лариса Геннадьевна
Отец ребёнка: Тюленев Геннадий Дмитриевич
Большая Мурта, Большемуртинский муниципальный район, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан