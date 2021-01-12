Афанасьева София Денисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Афанасьева София Денисовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.01.2021

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1999 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.2021

Отец: не указан

Мать: Афанасьева Олеся Евгеньевна

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