Сафина Зухра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСафина Зухра

Сафина Зухра

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

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Отец ребёнка: Сафин Максут

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Имаметдинова (Сафина) Гульсум

Отец ребёнка: Сафин Максут

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сафин Максут

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сафин Максут

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сафин Максут

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сафин Максут

Рождение ребёнка
1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сафин Максут

Смерть
Неизвестно

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