Трофимова Светлана Ильинична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кузьминская Юлия Борисовна
Отец ребёнка: Трофимова Борис Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Трофимова Наталья Борисовна
Отец ребёнка: Трофимова Борис Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Трофимов Константин Борисович
Отец ребёнка: Трофимова Борис Петрович