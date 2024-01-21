Трофимова Светлана Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТрофимова Светлана Ильинична

Трофимова Светлана Ильинична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кузьминская Юлия Борисовна

Отец ребёнка: Трофимова Борис Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Трофимова Наталья Борисовна

Отец ребёнка: Трофимова Борис Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Трофимов Константин Борисович

Отец ребёнка: Трофимова Борис Петрович

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close