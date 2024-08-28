Бухнер (Остертаг) Елизавета
Место рожденияНе указано
Дата рождения1835
Дата смерти01.08.1885
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835
Отец: Остертаг Лаврентий
Мать: Остертаг (Клейн) Анна
Бракосочетание
19.02.1851
Муж: Бухнер Иоганн
зап.18
Рождение ребёнка
1856
Дочь: (Бухнер) Елизабет Мария
Отец ребёнка: Бухнер Иоганн
Рождение ребёнка
1864
Сын: Bogner Андреас
Отец ребёнка: Бухнер Иоганн
Смерть
01.08.1885
Причина смерти: от опухоли