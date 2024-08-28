Бухнер (Остертаг) Елизавета — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бухнер (Остертаг) Елизавета

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1835

Дата смерти

01.08.1885

Пол

Женский

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835

Отец: Остертаг Лаврентий

Мать: Остертаг (Клейн) Анна

Бракосочетание
19.02.1851

Муж: Бухнер Иоганн

зап.18
Рождение ребёнка
1856

Дочь: (Бухнер) Елизабет Мария

Отец ребёнка: Бухнер Иоганн

Рождение ребёнка
1864

Сын: Bogner Андреас

Отец ребёнка: Бухнер Иоганн

Смерть
01.08.1885
Причина смерти: от опухоли

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