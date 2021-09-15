Шарипов Рафаэль Гарифович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШарипов Рафаэль Гарифович

Шарипов Рафаэль Гарифович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.07.1932

Дата смерти

15.09.2021

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1932 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1965 г.р.

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1932

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шарипова (Галеева) Разина Сабировна

Рождение ребёнка
13.05.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шарипова (Галеева) Разина Сабировна

Рождение ребёнка
23.02.1965

Сын: Шарипов Ринат Рафаэльевич

Мать ребёнка: Шарипова (Галеева) Разина Сабировна

Смерть
15.09.2021

Мы используем куки для улучшения работы сайта.