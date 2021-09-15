Шарипов Рафаэль Гарифович
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.07.1932
Дата смерти15.09.2021
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1932
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.05.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шарипова (Галеева) Разина Сабировна
Рождение ребёнка
23.02.1965
Сын: Шарипов Ринат Рафаэльевич
Мать ребёнка: Шарипова (Галеева) Разина Сабировна
Смерть
15.09.2021