Хандина (Пашнёва) Екатерина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хандина (Пашнёва) Екатерина Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.05.1953

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1912 г.р.

Мать

1913 г.р.

Муж

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Дети

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Добавил:

СЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1953

Отец: Пашнёв Василий Степанович

Мать: Пашнёва Валентина Андреевна

Рождение ребёнка
23.10.1973

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Кувакино, Алатырский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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