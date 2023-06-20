Хандина (Пашнёва) Екатерина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.05.1953
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1953
Рождение ребёнка
23.10.1973
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Кувакино, Алатырский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно