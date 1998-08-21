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Бобров Михаил Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.06.1948

Дата смерти

21.08.1998

Пол

Мужской

Добавил:

ЭТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.1948

Отец: не указан

Мать: Боброва Ираида Ивановна

Бракосочетание
21.07.1978

Жена: Боброва (Пантелеева) Екатерина Викторовна

Няндома, Няндомский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
24.12.1978

Дочь: Точенова (Боброва) Мария Михайловна

Мать ребёнка: Боброва (Пантелеева) Екатерина Викторовна

Смерть
21.08.1998

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