Бобров Михаил Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.06.1948
Дата смерти21.08.1998
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.1948
Отец: не указан
Мать: Боброва Ираида Ивановна
Бракосочетание
21.07.1978
Няндома, Няндомский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
24.12.1978
Дочь: Точенова (Боброва) Мария Михайловна
Мать ребёнка: Боброва (Пантелеева) Екатерина Викторовна
Смерть
21.08.1998