Ульяна Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиУльяна Филипповна

Ульяна Филипповна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.03.1929

Дочь: Минченко Анна Григорьевна

Отец ребёнка: Беляев Григорий Андреевич

Рождение ребёнка
12.10.1932

Сын: Беляев Николай Григорьевич

Отец ребёнка: Беляев Григорий Андреевич

Рождение ребёнка
19.01.1935

Дочь: Кузьменко Татьяна Григорьевна

Отец ребёнка: Беляев Григорий Андреевич

Рождение ребёнка
12.02.1937

Дочь: Нина Григорьевна

Отец ребёнка: Беляев Григорий Андреевич

Рождение ребёнка
16.09.1941

Сын: Беляев Василий Григорьевич

Отец ребёнка: Беляев Григорий Андреевич

Рождение ребёнка
26.10.1946

Дочь: Лидия Григорьевна

Отец ребёнка: Беляев Григорий Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Беляев Григорий Андреевич

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close