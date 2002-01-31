Ульяна Филипповна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.03.1929
Дочь: Минченко Анна Григорьевна
Отец ребёнка: Беляев Григорий Андреевич
Рождение ребёнка
12.10.1932
Сын: Беляев Николай Григорьевич
Отец ребёнка: Беляев Григорий Андреевич
Рождение ребёнка
19.01.1935
Дочь: Кузьменко Татьяна Григорьевна
Отец ребёнка: Беляев Григорий Андреевич
Рождение ребёнка
12.02.1937
Дочь: Нина Григорьевна
Отец ребёнка: Беляев Григорий Андреевич
Рождение ребёнка
16.09.1941
Сын: Беляев Василий Григорьевич
Отец ребёнка: Беляев Григорий Андреевич
Рождение ребёнка
26.10.1946
Дочь: Лидия Григорьевна
Отец ребёнка: Беляев Григорий Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно