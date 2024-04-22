Баринова Сасанна (Сосона/Сусанна) Владимировна
Место рождения
Дата рождения1898 ст.
Дата смерти30.01.1933
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898 ст.
Рождение ребёнка
21.07.1925
Сын: Баринов Анатолий Иванович
Отец ребёнка: Баринов Иван Александрович
Рождение ребёнка
03.12.1927
Дочь: Таисия Ивановна
Отец ребёнка: Баринов Иван Александрович
Рождение ребёнка
17.02.1929
Сын: Баринов Александр Иванович
Отец ребёнка: Баринов Иван Александрович
Рождение ребёнка
12.09.1930
Дочь: Мария Ивановна
Отец ребёнка: Баринов Иван Александрович
Рождение ребёнка
30.10.1931
Отец ребёнка: Баринов Иван Александрович
Смерть
30.01.1933
причина смерти: от родов