Баринова Сасанна (Сосона/Сусанна) Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баринова Сасанна (Сосона/Сусанна) Владимировна

Место рождения

Измайлово, Шатковский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1898 ст.

Дата смерти

30.01.1933

Пол

Женский

Добавил:

ез
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Измайлово, Шатковский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
21.07.1925

Сын: Баринов Анатолий Иванович

Отец ребёнка: Баринов Иван Александрович

Измайлово, Шатковский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
03.12.1927

Дочь: Таисия Ивановна

Отец ребёнка: Баринов Иван Александрович

Измайлово, Шатковский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
17.02.1929

Сын: Баринов Александр Иванович

Отец ребёнка: Баринов Иван Александрович

Измайлово, Шатковский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
12.09.1930

Дочь: Мария Ивановна

Отец ребёнка: Баринов Иван Александрович

Измайлово, Шатковский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
30.10.1931

Сын: Баринов Дмитрий Иванович

Отец ребёнка: Баринов Иван Александрович

Измайлово, Шатковский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
30.01.1933
Измайлово, Шатковский муниципальный район, Нижегородская область
причина смерти: от родов
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