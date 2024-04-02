Купцов Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Купцов Александр

Место рождения

Грибоедово, Иссинский р-н, Пензенская обл

Дата рождения

06.01.1934

Дата смерти

18.09.1986

Пол

Мужской

Отец

1900 г.р.

Мать

1907 г.р.

Жена

Дети

Не указаны

Добавил:

СС
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Место
Комментарий
Рождение
06.01.1934

Отец: Купцов Сергей

Мать: Купцова Екатерина

Грибоедово, Иссинский р-н, Пензенская обл
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Купцова Нина

Смерть
18.09.1986
Лунино, Пензенская область, Россия
Причина смерти: Несчастный случай
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