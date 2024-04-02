Купцов Александр
Место рожденияГрибоедово, Иссинский р-н, Пензенская обл
Дата рождения06.01.1934
Дата смерти18.09.1986
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1934
Отец: Купцов Сергей
Мать: Купцова Екатерина
Грибоедово, Иссинский р-н, Пензенская обл
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Купцова Нина
Смерть
18.09.1986
Лунино, Пензенская область, Россия
Причина смерти: Несчастный случай