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Нарышкина Елена Акимовна

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Место рождения

Жиляева, Орловский муниципальный район, Орловская область

Дата рождения

1863 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Жиляева, Орловский муниципальный район, Орловская область
Бракосочетание
11.11.1879 ст.

Муж: Нарышкин Яков Давидович

Жиляева, Орловский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
24.12.1885 ст.

Дочь: Анастасия Яковлевна

Отец ребёнка: Нарышкин Яков Давидович

Жиляева, Орловский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
09.04.1888 ст.

Дочь: Мария Яковлевна

Отец ребёнка: Нарышкин Яков Давидович

Жиляева, Орловский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
01.01.1892 ст.

Дочь: Хиония Яковлевна

Отец ребёнка: Нарышкин Яков Давидович

Жиляева, Орловский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
06.08.1894 ст.

Сын: Нарышкин Дометий Яковлевич

Отец ребёнка: Нарышкин Яков Давидович

Жиляева, Орловский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
1898 ст.

Дочь: Афоничкина Ефросинья Яковлевна

Отец ребёнка: Нарышкин Яков Давидович

Жиляева, Орловский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
1901 ст.

Сын: Нарышкин Стефан (Степан) Яковлевич

Отец ребёнка: Нарышкин Яков Давидович

Жиляева, Орловский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
04.08.1907 ст.

Дочь: Наталья Яковлевна

Отец ребёнка: Нарышкин Яков Давидович

Жиляева, Орловский муниципальный район, Орловская область
Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Жиляева, Орловский муниципальный район, Орловская область
Смерть
Неизвестно
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