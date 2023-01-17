Нарышкина Елена Акимовна
Место рождения
Дата рождения1863 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
11.11.1879 ст.
Рождение ребёнка
24.12.1885 ст.
Дочь: Анастасия Яковлевна
Отец ребёнка: Нарышкин Яков Давидович
Рождение ребёнка
09.04.1888 ст.
Дочь: Мария Яковлевна
Отец ребёнка: Нарышкин Яков Давидович
Рождение ребёнка
01.01.1892 ст.
Дочь: Хиония Яковлевна
Отец ребёнка: Нарышкин Яков Давидович
Рождение ребёнка
06.08.1894 ст.
Сын: Нарышкин Дометий Яковлевич
Отец ребёнка: Нарышкин Яков Давидович
Рождение ребёнка
1898 ст.
Дочь: Афоничкина Ефросинья Яковлевна
Отец ребёнка: Нарышкин Яков Давидович
Рождение ребёнка
1901 ст.
Сын: Нарышкин Стефан (Степан) Яковлевич
Отец ребёнка: Нарышкин Яков Давидович
Рождение ребёнка
04.08.1907 ст.
Дочь: Наталья Яковлевна
Отец ребёнка: Нарышкин Яков Давидович
Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно