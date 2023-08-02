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коган лейба абрамович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1840

Дата смерти

1915

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: ливитина (коган) елизавета (в америку в 1905) (в америку в 1905)

Мать ребёнка: коган(пирожникова)(16 детей) (пирожникова) ева иосифовна

Рождение ребёнка
1864

Сын: коган(псевдоним наумов) писатель наум

Мать ребёнка: коган(пирожникова)(16 детей) (пирожникова) ева иосифовна

Рождение ребёнка
1888

Дочь: розман (коган) берта

Мать ребёнка: коган(пирожникова)(16 детей) (пирожникова) ева иосифовна

Рождение ребёнка
28.09.1892

Дочь: Сеферова (Коган) Вера (Ревекка) Львовна (Лейбовна)

Мать ребёнка: коган(пирожникова)(16 детей) (пирожникова) ева иосифовна

Смерть
1915

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