коган лейба абрамович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1840
Дата смерти1915
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
1840
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: ливитина (коган) елизавета (в америку в 1905) (в америку в 1905)
Мать ребёнка: коган(пирожникова)(16 детей) (пирожникова) ева иосифовна
Рождение ребёнка
1864
Сын: коган(псевдоним наумов) писатель наум
Мать ребёнка: коган(пирожникова)(16 детей) (пирожникова) ева иосифовна
Рождение ребёнка
1888
Дочь: розман (коган) берта
Мать ребёнка: коган(пирожникова)(16 детей) (пирожникова) ева иосифовна
Рождение ребёнка
28.09.1892
Дочь: Сеферова (Коган) Вера (Ревекка) Львовна (Лейбовна)
Мать ребёнка: коган(пирожникова)(16 детей) (пирожникова) ева иосифовна
Смерть
1915