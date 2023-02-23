Евсеева (Галныкина) Любовь Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евсеева (Галныкина) Любовь Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.09.1956

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.09.1956

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.09.1977

Дочь: Корнетова Вера Александровна

Отец ребёнка: Евсеев Александр Сергеевич

Рождение ребёнка
11.04.1979

Сын: Евсеев Алексей Александрович

Отец ребёнка: Евсеев Александр Сергеевич

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