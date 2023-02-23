Евсеева (Галныкина) Любовь Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.09.1956
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.09.1956
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.09.1977
Дочь: Корнетова Вера Александровна
Отец ребёнка: Евсеев Александр Сергеевич
Рождение ребёнка
11.04.1979
Сын: Евсеев Алексей Александрович
Отец ребёнка: Евсеев Александр Сергеевич