Каратеев Сергей Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каратеев Сергей Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Каратеев Вячеслав Сергеевич

Мать ребёнка: Боброва (Каратеева) Любовь Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Каратеев Александр Сергеевич

Мать ребёнка: Боброва (Каратеева) Любовь Алексеевна

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