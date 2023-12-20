Надымова (Лесникова) Прасковья Прокопьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Надымова (Лесникова) Прасковья Прокопьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1900

Дата смерти

1952

Пол

Женский

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1934

Сын: Надымов Семен Петрович

Отец ребёнка: Надымов Петр Семенович

Рождение ребёнка
1935

Сын: Надымов Иван Петрович

Отец ребёнка: Надымов Петр Семенович

Рождение ребёнка
01.03.1943

Дочь: Власова (Надымова) Галина Петровна

Отец ребёнка: Надымов Петр Семенович

Смерть
1952

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