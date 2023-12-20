Надымова (Лесникова) Прасковья Прокопьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1900
Дата смерти1952
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1934
Отец ребёнка: Надымов Петр Семенович
Рождение ребёнка
1935
Отец ребёнка: Надымов Петр Семенович
Рождение ребёнка
01.03.1943
Дочь: Власова (Надымова) Галина Петровна
Отец ребёнка: Надымов Петр Семенович
Смерть
1952