Чириков Михаил Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чириков Михаил Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.01.1888

Сын: Чуриков Василий Михайлович

Мать ребёнка: Чирикова Татьяна Дмитриевна

Рождение ребёнка
1889

Сын: Чуриков Филипп Михайлович

Мать ребёнка: Чирикова Татьяна Дмитриевна

Халино, Киржачский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чуриков Дмитрий Михайлович

Мать ребёнка: Чирикова Татьяна Дмитриевна

Смерть
Неизвестно
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