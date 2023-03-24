Чириков Михаил Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
19.01.1888
Сын: Чуриков Василий Михайлович
Мать ребёнка: Чирикова Татьяна Дмитриевна
Рождение ребёнка
1889
Сын: Чуриков Филипп Михайлович
Мать ребёнка: Чирикова Татьяна Дмитриевна
Халино, Киржачский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чуриков Дмитрий Михайлович
Мать ребёнка: Чирикова Татьяна Дмитриевна
Смерть
Неизвестно